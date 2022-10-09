Владивосток, 9 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Межфлотский переход с Балтийского флота через Северный морской путь закончила подводная лодка «Магадан», впервые прибыв к месту постоянного базирования во Владивосток. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Магадан»

«Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» Тихоокеанского флота впервые прибыла в родной пункт базирования, во Владивосток», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в связи с этим в соединении подлодок Приморской флотилии разнородных сил прошёл посвящённый встрече «Магадана» торжественный митинг.

«Подводная лодка завершила межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский Северным морским путем, преодолев более девяти тысяч морских миль», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно, что в России успешно завершились государственные испытания четырёх новых моделей огнетушителей морского исполнения серии «Океан» для Военно-морского флота (ВМФ), созданных на подмосковном предприятии «КАМПО».