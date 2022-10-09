Донецк, 9 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке еще девять снарядов. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 9 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка.