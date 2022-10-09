Москва, 9 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В российском сегменте интернета появились новые методы мошенничества, связанные с созданием поддельных страниц ушедших из России иностранных компаний. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в эфире радио Sputnik.

Don Hankins Интернет-мошенничество

Эксперт объяснил, что мошенники ориентируются на актуальные темы при разработке методов хищения средств. Так, в 2019 и 2020 годах они активно создавала сайты, маскирующиеся под реальные ресурсы для операций с криптовалютами.

В 2022 году ажиотажный интерес к криптовалюте спал, поэтому мошенники переключились на создание поддельных сайтов иностранных компаний, прекративших деятельность в России. На таких сайтах пользователю предлагают заказать какой-либо товар, но на самом деле мошенники используют их для хищения финансовых данных.

«Они [мошенники] пытаются либо узнать данные платёжных карт и потом самостоятельно их опустошить, либо напрямую получить перевод денег на свой счёт, чтобы потом их обналичить», — предупредил эксперт по информационной безопасности.

Для защиты от мошеннических действий эксперт порекомендовал пользоваться только проверенными интернет-площадками для покупки каких-либо товаров через интернет. Также необходимо внимательно проверять адрес сайта, на котором вводится платёжная информация.