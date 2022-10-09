Каратузский район, Красноярский край, 9 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Красноярском крае произошло обрушение потолка в библиотеке села Каратузское. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Цитата из видео ГУ МЧС по Красноярскому краю Разбор завалов на месте обрушения потолка в библиотеке. Красноярский край

Сигнал об инциденте поступил в 11:11 по местному времени. Деревянный потолок рухнул, как отмечается, во время проведения ремонтных работ.

«Под обрушение попали 3 человека. Оперативно прибывшими сотрудниками МЧС уже в 11:17 удалось извлечь людей из-под завала. Двоих человек удалось спасти, они переданы сотрудникам скорой. Один человек погиб», — отметили в ведомстве.