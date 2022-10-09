Москва, , 10:45 — REGNUM Письма от воспитанников международного детского центра «Артек» получили военные российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Видеозапись этого 9 октября обнародовало Минобороны России.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как воспитанники «Артека» пишут письма бойцам российских ВДВ, которые затем были доставлены адресатам, прочитавших их после получения.

«Сотни детей со всех уголков страны написали слова поддержки воинам, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Дети выразили свое уважение и отметили храбрость военнослужащих ВДВ, их мужество и героизм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат законодательного органа киевского террористического режима Илья Кива обратил внимание на изменение места съёмок традиционного вечернего обращения Зеленского к жителям территории б. УССР.