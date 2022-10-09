Луганск, 9 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки. Об этом 9 октября сообщает Народная милиция ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Уничтожено: до 60 человек личного состава; 2 артиллерийские установки; одна долговременная огневая точка; 4 бронетранспортера; восемь единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Накануне Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, танк и 2 бронетранспортера.