Киев, 9 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Экс-депутат РадыИлья Кива обратил внимание на изменение места съемок традиционного вечернего обращения Зеленского к жителям б. УССР. Он отметил, что 8 октября тот записал видео из «бункера, а не кабинета».

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«Свое традиционно вечерние обращение … Зеленский записывал из своего бункера, а не из кабинета на ул. Банковой. К сожалению, о том, что у людей нет такой возможности — спасти свои жизни, — Зеленскому наплевать», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский «обезопасил себя, сменив офис на бункер». К своему посту он прикрепил фрагмент обращения Зеленского, в котором тот снимает себя на фоне потолка, хотя зачастую подобные видео записывал, сидя за столом в своем кабинете.