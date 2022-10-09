Кызыл, 9 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. «Тувинская горнорудная компания» повысила цену отгрузки угля республиканским топливным складам до коммерческой, которая составляет 2985 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

Правительство Тувы Транспортировка угля. Тува

В результате конечная стоимость топлива выросла на 765 рублей. В связи с этим власти республики потребовали вернуть сниженную цену для топливных складов. По словам зампреда регионального правительства Александра Брокерта, руководство ТГРК нарушило ранее достигнутые договорённости.

«Подобные действия в разгар отопительного сезона недопустимы. Сейчас в целях сохранения льготной цены на топливных складах, утверждённой Правительством Республики Тыва, где базой является отпускная цена на разрезе, рассматривается вопрос временно субсидировать часть затрат топливным складам», — отметил он.

Напомним, ранее правительство Тувы установило предельные цены на уголь для жителей, реализуемого с угольного разреза ТГРК, в размере 2220,1 рубля за тонну. Топливо отпускается в расчёте не более 119 кг на 1 кв. метр площади жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания попыталась прекратить продажи угля населению, однако по итогам переговоров с властями региона была достигнута устная договорённость не вводить ограничений «без проработки вопроса».