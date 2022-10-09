Вашингтон, 9 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Западные страны своей «показухой» в сфере экологии взывают смех у таких стран, как Россия и Саудовская Аравия. Об этом 8 октября написало американское издание The New York Times.

Novatek.ru Газ

«В Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и всё при этом будет в шоколаде», — говорится в публикации.

Также отмечается, что Германия при этом гордилась собою и не осознавала, что эта мечта казалась осуществимой только из-за продажи немецкой стороне дешёвого российского газа, что позволяло Берлину компенсировать разницу.

В то же время подчёркивается, что США, в отличие от Евросоюза, теоретически могут обеспечить свои потребности в нефти и газе, однако при этом у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения нефтедобычи Россией и ОПЕК+.

При этом также автор призвал страны Запада перестать строить воздушные замки в этом вопросе.

«Единственный действительно эффективный способ перехода — послать убедительный ценовой сигнал: либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой. Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как (президент России Владимир) Путин и (наследный принц Саудовской Аравии) Мухаммед ибн Салман Аль Сауд по дороге в банк смеются над нами», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что эксперты из стран Запада считают, что Норвегия «неприлично» обогащается на конфликте на территории б. УССР из-за роста цен на газ, что во многом вызвано санкциями против России.