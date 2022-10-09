Донецк, 9 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:45 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм. 10:21 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Калининский р-н): выпущен 1 снаряд калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов.