Киев, , 10:30 — REGNUM Киев и США ведут переговоры о передаче ВСУ ракет ATACMS, которые обладают дальностью до 300 км и могут быть использованы реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает УНИАН.

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По его словам, Киев рассчитывает на получение соответствующих вооружений, несмотря на то, что официально в Вашингтоне отказываются от этого.

«Думаю, что мы их [ракеты ATACMS] получим до конца этого года, скорее всего. Но это вопрос переговоров», — добавил Подоляк.

Ранее СМИ сообщили, что США отказываются поставлять Киеу ракеты ATACMS, так как не согласны с желанием ВСУ нанести удары по Крыму.