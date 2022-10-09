Москва, 9 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. О героизме и мужестве старшего сержанта Анатолия Сергеева, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 9 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что старший сержант доставлял боеприпасы на огневую позицию батареи, находящуюся почти на линии соприкосновения. При этом во время разгрузки боеприпасов враги начали обстрел российских позиций.

Также указывается, что Сергеев оценил обстановку и отогнал свою машину в безопасное место, где со своими подчинёнными замаскировал её, и они стали носить боеприпасы батарее на руках.

«Своими действиями старший сержант Сергеев сумел своевременно обеспечить боеприпасами артиллеристов на позициях, что позволило российским войскам отбить атаку противника и удержать занимаемые позиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайское.