Керчь, Крым, , 10:19 — REGNUM PlanetScope, осуществляющая спутниковые съемки Земли, показала в Twitter фото Крымского моста из космоса — до и после взрыва.

Кадры сделаны 7 и 8 октября. На втором снимке видны повреждения и возгорание, над Керченским проливом различается дым.

Утром 8 октября произошел взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, загорелись семь топливных цистерн ж.д. состава.

По данным СК РФ, в результате ЧП погибли три человека.