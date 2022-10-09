Донецк, 9 октября 2022, 10:16 — REGNUM Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайское. Об этом 9 октября сообщило ведомство.
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«Штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — отмечается в сообщении.
Первомайское находится в 10 км от северо-западной Донецка. Силы ДНР развивают тут наступление из села Пески, взятого под контроль в августе.