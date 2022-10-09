Донецк, 9 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайское. Об этом 9 октября сообщило ведомство.

Александр Погожев ИА REGNUM ДНР

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«Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — отмечается в сообщении.

Первомайское находится в 10 км к северо-западу от Донецка. Силы ДНР развивают тут наступление из села Пески, взятого под контроль в августе.