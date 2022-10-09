Москва, , 10:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работников и ветеранов этих сфер экономики. Видеозапись с поздравлением 9 октября обнародовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Поздравляю с профессиональным праздником всех работников, ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу работу, пожелать успехов и благополучия вам и вашим близким.

Агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики — год за годом демонстрирует убедительные, достойные результаты. Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых – порядка 150 миллионов тонн, в том числе около ста миллионов тонн пшеницы. Ещё сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми. Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свёкла, соя, подсолнечник. Растут объёмы производства животноводческой продукции.

Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, готовы – подчеркну это особо – вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам.

Всё это прямой результат вложенных вами – работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – усилий, вашего непростого, но очень нужного и ответственного труда.

Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введённые ограничения для собственного развития.

Нам нужно повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит, наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современное отечественное оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций. Обновлённая, в том числе с учётом этих задач, отраслевая Стратегия недавно, в сентябре, была утверждена Правительством.

И конечно, среди ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе. А это строительство новых современных домов и дальнейшее развитие программы сельской ипотеки, это модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и комплексное благоустройство сельских территорий. Словом, всё то, что важно для людей.

Хочу ещё раз поблагодарить вас – и ветеранов, и работников АПК и перерабатывающей промышленности – за ваш профессионализм, ответственность, рачительный подход, за искреннюю любовь к своему делу, к родной земле, за стремление возрождать и приумножать лучшие отечественные аграрные традиции.

Владимир Путин С праздником вас! Удачи вам, здоровья и благополучия!

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