Калуга, , 10:11 — REGNUM В этнографическом парке-музее «Этномир» началось строительство Дома семьи Гумилёвых. Об этом сообщил министр культуры Калужской области Павел Суслов в своём Telegram-канале.

Лев Николаевич Гумилёв в 1934 году

Суслов рассказал, что принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента. Строительство будущего культурного объекта приурочено к 110-летию со дня рождения археолога и востоковеда Льва Гумилёва.

Дом Гумилёвых в Калужской области повторит образ одноимённого музейно-выставочного центра в городе Бежецк Тверской области. Объект будет посвящён не только Льву Гумилёву, но и его родителям — поэтам Николаю Гумилёву и Анне Ахматовой.

Завершить строительства Дома семьи Гумилёвых планируют к 2025 году. В состав экспозиции войдут личные вещи членов семьи, их портреты и другие предметы.