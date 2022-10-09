Москва, 9 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Видеозапись подготовки добровольцев и призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в Южной военном округе обнародовало 9 октября Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На выложенных в интернет кадрах запечатлены занятия по обучению боевому использованию ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

«В ходе занятий военнослужащие изучают тактику ведения современного боя и учатся оказывать первую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что занятия ведут военнослужащие, которые имеют богатый боевой опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ямальском городе Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами на территории, где проходит спецоперация.