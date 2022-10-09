Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:59 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами на территории, где проходит спецоперация. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт! (фрагмент). 1941

В спортивно-оздоровительном комплексе собрались 40 родственников и близких мобилизованных воинов в рамках работы городского штаба #МЫВМЕСТЕ. Им рассказали о мерах поддержки, и куда необходимо обращаться, если возникают те или иные вопросы. В штабе работают психологи, юристы, волонтёры.

«Вопросов у людей много, болит сердце за родных, у некоторых остались долги по кредитам, но решение многих проблем штаб готов взять на себя. Людей один на один с трудностями никто не оставит», — сообщает пресс-служба горадминистрации Ноябрьска.

А сотрудник Вынгапуровского спорткомплекса «Зенит» Акмал Турахонов вместе с супругой вызвались поехать волонтёрами на территории, где проходит военная спецоперация. Отмечается, что недавно мобилизовали их сына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат гордумы ямальского города Губкинского Сергей Горинов влился в ряды добровольцев спецоперации.