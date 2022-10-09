Оренбург, , 09:58 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер держит на контроле вопрос возвращения детей с отдыха в Крыму. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

В «Артеке» находятся 22 школьника из Оренбуржья. Их смена завершается на следующей неделе. Региональный минобр находится на связи с законными представителями детей, РЖД и руководством детского центра. «Артек».

«Уже разработали схему возвращения групп детей по окончании смены 14–16 октября», — заявил чиновник.

Также он добавил, что туроператоры уже связались с оренбуржцами, которым нужно продлить проживание в отелях, и теми туристами, которые находятся в дороге. «Основная задача — обеспечить безопасное и комфортное возвращение домой всех оренбуржцев», — заключил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, устроенный киевскими террористами. Несколько человек погибли. Также была повреждена автомобильная дорога.