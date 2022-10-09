Донецк, 9 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. При произведённом в ночь на 9 октября обстреле киевскими боевиками Ворошиловского района Донецка один из снарядов попал в жилой дом напротив гостиницы «Донбасс Палас». Видеозапись с места попадания боеприпаса 9 октября обнародовал телеканал RT в своём телеграм-канале

Mil.gov.ua Обстрел

На выложенных в интернет кадрах запечатлены разрушения от попадания снаряда в жилой дом, в результате которого в здании полностью уничтожен находившийся на первом этаже салон сотовой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов.