Донецк, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 253 единицы боеприпасов. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«За истекшие сутки Представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 253 единицы различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 17 домостроений в Донецке, Ясиноватой, а также три объекта гражданской инфраструктуры.