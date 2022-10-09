Донецк, 9 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР три человека погибли, шесть — пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 8 октября 2022 года составляет девять человек (три погибли, шесть ранены)», — отмечается в сообщении.

Между тем, ВСУ нанесли ракетный удар по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР в районе г. Старобельск.