Тегеран, , 09:42 — REGNUM Хакеры взломали государственный телеканал Ирана вечером 8 октября, прервав трансляцию новостей изображением горящего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с мишенью на лице, фотографиями погибших во время протестов девушек и обвиняющей в их гибели власти Ирана надписью. Видеозапись хакерского взлома эфира иранского государственного телеканала 9 октября приводит порта «Readovka».

Хакер Twimg.com

При этом указанную акцию протеста организовала группа Эдалат-е Али (Правосудие Али), призывающая к свержению властей Ирана и не прекращению протестов, пока манифестанты не добьются правосудия.

Отметим, на улицах Тегерана более месяца продолжаются протесты, в которых, помимо участниц феминистического движения, теперь участвуют вся оппозиция и даже студенты и школьники.