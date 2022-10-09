Петропавловск-Камчатский, , 09:34 — REGNUM Первая группа мобилизованных жителей Камчатки отправилась к месту службы. Об этом 9 октября сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Проводили наших бойцов в Москву. Оттуда они будут перенаправлены в Ростов-на Дону и далее к месту службы», — отметил он в Telegram-канале.

Улетевшие мужчины «сделали правильный и одновременно трудный, благородный выбор, решив встать на защиту Родины», добавил Солодов.

«Мы в свою очередь … будем оказывать все необходимые меры поддержки родственникам мобилизованных», — подчеркнул губернатор.