Вильнюс, , 09:32 — REGNUM О поставках киевскому режиму систем ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт во время посещения немецких войск, дислоцированных в Литве, её слова 8 октября привела телекомпания CNN.

Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт Kuebi

«Мы живём в серьёезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. Противовоздушная оборона является одной из таких областей, где необходимо срочно действовать», — сказала она.

Также она уточнила, что Германия объявила о дополнительных поставках оружия для Киева, включая систему ПВО IRIS-T и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

При этом Ламбрехт указала, что ФРГ создаст новую бронетанковую пехотную бригаду для быстрого развёртывания её в Литве при необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что красной линией для России будут поставки западными странами дальнобойного или более мощного оружия киевскому режиму.