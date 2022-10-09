Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Эксперты из стран Запада считают, что Норвегия «неприлично» обогащается на конфликте на территории б. УССР из-за роста цен на газ, что во многом вызвано санкциями против России. Об этом 8 октября написала обозреватель Эмили Раухала в американской газете The Washington Post.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам автора материала, Норвегия играет важную роль в вопросах европейской энергетической безопасности после того, как регион решил избавляться от зависимости от российских энергоносителей.

Однако в то же время, как указала Раухала, «эксперты называют энергетический доход непристойным. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться своей «избыточной гигантской» прибылью с [Киевом], обвинив Осло в косвенной «наживе» на конфликте».

Также отмечается, что этот вопрос стал темой обсуждения также и на неформальном саммите лидеров Европы в Праге, где от Норвегии потребовали понизить цены на газ и направить часть доходов от них в «фонд солидарность» и т.п.

При этом подчёркивается, что норвежская сторона не согласна с такими претензиями, заявляя, что цены на голубое топливо выросли из-за его дефицита, а также, что Осло поддерживает антироссийские санкции и снабжает газом Евросоюз.

Отметим, ожидаемые доходы Норвегии от поставов газа составят около $109 млн, что в четыре раза больше в сравнении с 2021 годом.