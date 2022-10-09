Луганск, 9 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ВСУ нанесли ракетный удар по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР в районе г. Старобельска. Об этом 9 октября заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

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«ВФУ нанесли ракетный удар по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР в районе г. Старобельск. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города.

Информация о пострадавших не поступала, повреждения уточняются.