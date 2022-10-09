Якутск, 9 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Житель Якутии, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, выпал из окна в сборном пункте и разбился насмерть. Об этом 9 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Да, ночью произошел несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна. Подробности устанавливаются. Начата процессуальная проверка», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мобилизованный житель Якутии погиб в ночь на 9 октября на сборном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Курганской области Вадим Шумков написал, что в регионе проводится работа по уточнению списков людей, подлежащих мобилизации. Это делается во избежание ошибок в будущем.