Керчь, Крым, , 09:02 — REGNUM Взрыв на Крымском мосту организовали киевские спецслужбы. Об этом 9 октября пишет The New York Times со ссылкой на киевского чиновника.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

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Отмечается, что из-за запрета киевского режима обсуждать этот вопрос собеседник говорил на условиях анонимности. Он подтвердил, что взорвалась бомба в ехавшем по мосту грузовике.

По данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Сейчас движение по автомобильной и железнодорожной веткам моста восстановлено.