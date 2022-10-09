Москва, , 09:01 — REGNUM Самой популярной иностранной маркой автомобиля по итогам сентябрьских продаж новых автомобилей в России стал китайский бренд Chery. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Эмблема Chery Chery Motors

В первый месяц осени жители России приобрели 3850 новых легковых автомобилей Chery. Это позволило китайскому бренду впервые занять первое место среди иностранных марок по продажам новых авто на российском рынке.

Второе место занял южнокорейский бренд Kia. Эта марка удерживала лидерство по продажам в России многие годы.

Самой популярной моделью Chry на российском рынке в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 Pro. Второе место занял Cherry Tiggo 4, третье — Cherry Tiggo 8 Pro.

Всего за первые девять месяцев 2022 года в России приобрели 22,2 тыс. автомобилей Chery. Руководитель отдела продаж «Chery Авилон» Павел Червяков рассказал, что Cherry вскоре может стать лидером не только по продажам кроссоверов, но и в сегменте седанов.

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