Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В течение скорого времени США не смогут поставлять киевскому режиму некоторые виды боеприпасов, так как они расходуются быстрее, чем воспроизводятся. Такое мнение 8 октября высказал полковник корпуса морской пехоты американских ВМС в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, его слова приводит Agence France-Presse.

Как уточнил отставной полковник, занимавшийся закупками оружие для правительства США, в том числе истощаются американские запасы ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также Кансиан указал, что, если Вашингтон направит киевским нацистам треть своего запаса названных боеприпасов, Киевом будет получено от восьми о десяти тысяч таких ракет.

«Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что восстановление запасов таких боеприпасов, которые сохранялись до начала спецоперации ВС России на территории б. УССР, «может занять годы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что красной линией для России будут поставки западными странами дальнобойного или более мощного оружия киевскому режиму.