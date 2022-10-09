Улан-Удэ, 9 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Бурятии 8 октября состоялся благотворительный концерт-марафон «Нэгэдэе! Мы вместе!» в поддержку участников специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Благотворительный концерт-марафон в поддержку участников СВО. Бурятия

На одной сцене были представлены сразу четыре премьеры артистов театров, цирка и звёзд эстрады. Выступавшие отказались от гонораров, а собранные в результате деньги будут направлены на поддержку и дооснащение мобилизованных бойцов из Бурятии.

Перед почти двумя тысячами зрителей в зале выступил глава республики Алексей Цыденов, который заявил, что происходящее на территории бывш. УССР является вызовом будущему всего российского народа.

«И сегодня наша страна, наши воины борются, чтобы это не стало угрозой для нашей страны. Чтобы Россия — мы с вами, смогли сохраниться. Чтобы мы оставались независимыми», — отметил он.