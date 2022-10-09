Москва, , 08:46 — REGNUM Красной линией для России будут поставки западными странами дальнобойного или более мощного оружия киевскому режиму. Об этом 9 октября заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

МИД России Nikita Dezhurny

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Полищук добавил, что конкретные меры реагирования Москвы на поставки США и их союзников вооружений киевским нацистам будут определять на основе тщательного анализа складывающейся ситуации.

При этом директор второго департамента СНГ МИД подчеркнул, что у России есть достаточное количество средств для того, чтобы их реализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывает от услуг посредников, предлагаемых многими странами, для проведения переговоров с Киевом.