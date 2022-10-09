Хараре, , 08:46 — REGNUM Спикер национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда пообещал, что республика останется на стороне России даже после проведения референдумов о вхождении в состав страны ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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«Зимбабве и Россия являются жертвами санкций, и это делает нас товарищами в санкционной битве. В той мере, в какой мы являемся жертвами санкций, мы разделяем с Россией те же последствия санкций», — отметил он.

Он добавил, что республика воздержалась от заявлений по поводу признания итогов референдумов и пояснил, что подобный процесс инициируется кабинетом министров по поручению президента, и пока кабмин не объявит свое решение.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей высказались положительно, и уже 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле.