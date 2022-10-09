Пальма-де-Майорка, Испания, , 08:44 — REGNUM Как минимум 40 человек оказались в ловушке из-за наводнения, вызванного мощным тропическим ливнем на испанской Майорке. Об этом 8 октября сообщило The Associated Press.

Ливень Dampfkasten

Уточняется, что мощный тропический ливень обрушился на восточную часть острова-курорта, затопив город Манакор. По данным местных властей, уже ушли под воду практически все автодороги вместе с транспортом, выехать из города не представляется возможным.

В низинных районах города введён режим повышенной опасности. Власти опасаются, что город, превратившийся в ловушку из-за подтоплений, начнёт испытывать проблемы с поставками продовольствия, воды и жизненно важных лекарств.

Из терпящего бедствие города стали поступать первые сведения о пострадавших. Количество пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели более 20 человек в результате наводнений на севере Нигерии.

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