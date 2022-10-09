Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Соединённым Штатам нужно немедленно инициировать переговоры для разрешения конфликта на территории б. УССР, так как в противном случае он перерастёт в третью мировую войну. Об этом 9 октября заявил бывший американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Невада.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам экс-президента США, в данный момент происходит конфликт между Россией и киевским режимом, потенциальными жертвами которого могут стать сотни тысяч людей.

«Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придём к Третьей мировой войне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США превратились в посмешище для всего мира.