Бичурский район, Бурятия, 9 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Лесхозы Бурятии начали профилактические противопожарные выжигания подстилки, сухой травы в лесах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Выжигания проводятся в Бичурском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Эти меры нужны, как отмечается, для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров.

«В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие», — добавили в ведомстве.

Кроме того, лесники в настоящее время прокладывают и обновляют минерализованные полосы.