Вашингтон, 9 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Американская компания Amazon отказалась от работы над малым беспилотным транспортным средством Scout, разрабатывавшимся для доставки заказов клиентам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Гигант электронной коммерции начал работу над роботами Scout около трёх лет назад. Планировалось, что эти роботы будут в автоматическом режиме развозить заказы клиентам со складов Amazon. Тестирование беспилотных роботов проводилось в пригороде Сиэтла, а также в штатах Южная Калифорния, Джорджия и Теннеси.

Компания решила отказаться от проекта на фоне замедления роста продаж. Представители Amazon сообщили, что членам работавшей над проектом команды в составе 400 человек будут предложены новые рабочие места в организации.

«Во время полевых испытаний Scout мы работали над созданием уникального опыта доставки, но из отзывов узнали, что некоторые аспекты программы не отвечают потребностям клиентов», — отметили в Amazon.