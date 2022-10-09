Донецк, , 08:31 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов. Об этом 9 октября заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:58 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 08:15 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

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