Москва, , 08:28 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на западе Москвы. Об этом 9 октября сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным СК РФ, подозреваемый 1968 г. р. стрелял по машинам и в сторону полицейских дробью из гладкоствольного охотничьего ружья.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.

Подозреваемый госпитализирован. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что в ночь на 9 октября на ул. Ярцевской мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля, и в результате ранил правоохранителя. Для задержания мужчины пришлось применить табельное оружие.