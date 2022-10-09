Грозный, 9 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приветствовал назначение генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Он написал об этом 9 октября в своём телеграм-канале.

Ramzan-kadyrov.ru Рамзан Кадыров

«С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», — отметил в своём сообщении глава Чечни.

Также Кадыров подчеркнул, что лично знаком с Суровикиным почти 15 лет, добавив, что генерал — это «воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего».

Кроме того, он пожелал новому командующему Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации удачи и успехов в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин назначен министром обороны РФ Сергеем Шойгу командующим группировкой Вооружённых сил (ВС) России в зоне специальной военной операции.