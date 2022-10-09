Мехико, 9 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Более 100 школьников отравились наркотиками на школьном мероприятии в Мексике. Об этом 8 октября сообщает новостной портал arabnews.

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Массовое отравление произошло в средней школе Хуаны де Асбахе в муниципалитете Бочиль, в штате Чьяпас. По предварительным данным, дети пострадали во время школьного мероприятия.

Признаки отравления были выявлены как минимум у 100 школьников. Из них 57 была оказана экстренная помощь на месте происшествия, двоих детей пришлось госпитализировать. Состояние пострадавших врачи назвали стабильным. Токсикологическая экспертиза подтвердила наличие в крови пострадавших наркотического вещества.

Генпрокуратура Мексики уже приступила к установлению обстоятельств инцидента. Разыскиваются ответственные в совершённом преступлении, связанном с причинением физического вреда несовершеннолетним. Устанавливается, какими путями наркотические вещества попали на школьный праздник в таком количестве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии мужчина получил по почте семь килограмм наркотического вщества.