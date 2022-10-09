Мелитополь, , 08:23 — REGNUM Киевские власти скопили большое число наемников из более чем 30 стран на линии фронта в Запорожской области. Об этом 9 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 стран», — отметил он РИА Новости.

Рогов добавил, что киевские власти стягивают в область наемников и выходцев из западных областей б. УССР, чтобы «чинить террор над населением».

На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. Под контролем ВСУ остается областной центр — Запорожье.