Анкара, , 08:20 — REGNUM Космическое агентство Турции (КАТ) завершает отбор двух кандидатов в астронавты, один из которых отправится на Международную космическую станцию в 2023 году. Об этом сообщил глава КАТ Сердар Хусейн Йылдырым агентству Anadolu.

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Глава турецкого космического агентства рассказал, что в настоящее время кандидаты проходят психологические тесты. Он отметил, что отбор кандидатов ведётся при участии компании Axiom Space, которая будет отвечать за организацию доставки турецкого астронавта на МКС.

Йылдырым добавил, что отобранные кандидаты (основной и запасной) пройдут предполётную подготовку в Axiom Space. Планируется, что полёт турецкого астронавта состоится во второй половине 2023 года.

Космическое агентство Турции подписало соглашение с компанией Axiom Space об отправке первого турецкого астронавта на МКС в сентябре 2022 года. Эта американская компания занимается организацией частных коммерческих миссий к МКС на кораблях Crew Dragon.

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