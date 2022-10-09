Вена, 9 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В рамках выборов президента Австрии в Вене открылись избирательные участки.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

Начало работы избирательных участков в девяти федеральных землях Австрии определено местным законодательством.

Из семи кандидатов, допущенных к нынешним выборам, по данным соцопросов, наибольшие шансы имеет действующий глава государства, 78-летний Александер Ван дер Беллен. За него готовы проголосовать более 50% избирателей.

Выборы президента проводятся в Австрии раз в шесть лет.