Москва, 9 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Россия не отказывает от услуг посредников, предлагаемых многими странами, для проведения переговоров с Киевом. Об этом 9 октября заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Что касается посредничества, то мы сами выступали в этой роли в течение восьми лет, с 2014 года, содействуя переговорам Киева и Донбасса по выполнению Минских соглашений», — приводит его слова ТАСС.

Также Полищук ответил, что на данный момент уже понятно, что киевский режим в течение всего этого периода тянул время, готовясь решить конфликт в Донбассе силовыми средствами.

«В настоящее время своё посредничество в переговорах России и [Киева] предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.