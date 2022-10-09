Пекин, , 08:11 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на «Северных потоках» стоят США. Данный пост она разместила в Twitter.

«Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?», — задалась она вопросом.

Пост Хуа Чуньин сопроводила скриншотами. На одном из них — высказывание лидера США Джо Байдена, согласно которому он публично говорил о возможности «покончить с «Северным потоком».

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».