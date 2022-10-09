Горно-Алтайск, , 08:10 — REGNUM В Республике Алтай пятый месяц подряд наблюдается приток сбережений в банки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального управления Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам управляющего финансовым учреждением Надежды Донских, в марте 2022 года наблюдался отток денег из банков, что объяснялось неопределённостью ситуации.

«Однако уже с апреля суммы на вкладах населения постепенно увеличиваются. Клиенты банков начали возвращать деньги обратно на депозиты. Причиной стали более привлекательные ставки по вкладам, которые выросли», — отметила она.

В результате к 1 сентября банковские вклады жителей республики достигли 11,9 млрд рублей.