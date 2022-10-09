Лондон, 9 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Рисование, гольф и чтение стали основными занятиями экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона после отставки. Об этом 9 октября сообщает газета Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Как рассказали изданию близкие друзья политика, после отставки он полностью преобразился и занят собственным досугом.

«Он рисует, читает, пишет, играет в теннис и даже в гольф. Он выглядит лучше — получает много свежего воздуха — и возвращается к своему старому «я», — рассказал близкий друг Джонсона.

Отмечается, что Джонсон выглядит крайне довольным жизнью, избавившись от груза обязанностей. В его дом часто заглядывают гости, у политика довольно широкий круг общения. При этом часть депутатов парламента уже сожалеют об уходе политика и даже готовы поспособствовать возвращению Джонсона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Львовский национальный университет имени Ивана Франко провозгласил бывшего премьер-министра Британии Джонсона почетным доктором.